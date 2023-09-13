«У нас все по-взрослому»: Сябитова рассказала об опасностях на шоу «Сердце Клавы»

Телеведущая Роза Сябитова рассказала об опасностях на шоу «Сердце Клавы». Главная сваха страны стала гостьей драйв-шоу «Поехали» на «Авторадио».

Напомним, что Сябитова помогает певице Клаве Коке найти свою любовь. Они снимаются в романтическом реалити, в котором мужчины пытаются завоевать сердце светловолосой артистки. Ведущим шоу стал блогер Роман Каграманов.

Роза признается, что действительно считает себя лучшей в сватовстве. Именно поэтому у нее нет конкурентов.

«Я доказываю, что я лучшая. Я единственная. Мне говорят: «А кто вас назначил?» Да сама себя назначила. Но вы же приняли», – поделилась сваха.

Сябитова отметила, что на проекте ее ласково называют «тетей Розой». Но она серьезно настроена и внимательно следит за каждым из кандидатов на сердце Клавы.

«У нас все по-взрослому. Все, кто думал, что здесь можно пропиариться, показать себя – в этом отношении я была очень жесткой. Нет, жениться. Если ты не готов, досвидос. Тот, кто жениться хочет, тот женится», – пояснила звезда.

Участникам необходимо было проходить испытания, некоторые из которых были очень серьезными. Телеведущая говорит, что все было по-настоящему.

«И мы даже чуть не потеряли одного из участников. Он чуть не утонул, бедолага», – рассказала Сябитова в эфире «Авторадио».

Сваха обещала зрителям телепроекта, что дальше все будет еще «круче».