«Веду здоровый образ жизни, колю ботокс»: Митя Фомин поделился секретами вечной молодости

Фронтмену «Hi-Fi» скоро стукнет пятьдесят. Актер смотрится хоть куда, вызывая у злопыхателей подозрения в том, что подтянул лицо нитями.

«Я никакие нити в шею не вставлял» - поклялся Митя всеми святыми.

И в доказательство продемонстрировал открытый ворот.

Рецептом свой второй молодости Фомин делится охотно: ежедневные тренировки на свежем воздухе, пробежки вместе с тренером даже в мороз, одним словом - здоровый образ жизни.

«А главное, это то, что внутри вас, - говорит Фомин, - если вы безумно обаятельны, безумно сексуальны и притягательны, вам простительно все абсолютно. Но вы можете делать бесконечный апгрейд и быть внутри пустым, это никак не поможет. Я за то, чтобы у человека было нутро, а как он выглядит - это неважно».

Впрочем, одно медикаментозное вмешательство в свой организм певец, по его собственному признанию, совершает регулярно. Колет ботокс. И в ближайшее время обещает удивить поклонников абсолютно идеальной формой.