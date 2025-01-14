Вдова и наследники Бориса Грачевского пытаются получить доли в его квартире

Стало известно о судьбе наследства создателя «Ералаша» Бориса Грачевского. Вдова и наследники пытаются через суд выделить доли в его квартире – они уже получили отказ, но подали апелляцию.

Подробности сообщает РИА Новости. Судебные документы оказались в распоряжении издания.

Истцами по делу выступают вдова Екатерина Белоцерковская, экс-жена Анна, которая действует в интересах несовершеннолетних, а также дочь Ксения от брака с первой женой. Они хотят добиться выделения по ¼ доли в квартире Грачевского.

Собственность площадью 99,5 квадратов, о которой идет речь, была приобретена во время его брака с Анной. Между супругами есть брачный договор – согласно документу, жилплощадь признается индивидуальной собственностью Грачевского.

Адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий рассказал, что их цель – получение соответствующих долей в квартире всеми наследниками.

Мещанский суд Москвы уже отказал истцам в удовлетворении иска. Апелляции рассмотрит Мосгорсуд. Рассмотрение продолжится в конце января.

В марте 2024 года вдова Грачевского рассказывала об ухаживаниях мужчин после смерти мужа.