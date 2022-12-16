Вдова Градского наконец показала своего сына

С тех пор, как в загородном доме Градских произошло дерзкое ограбление, Марина Каташенко, вдова знаменитого метра, перестала ввести социальные сети.

Скорее всего, молодая красавица Марина сильно испугалась за здоровье своего сына, четырёхлетнего Ивана, о котором до сих пор прессе было известно немного.

Даже внешность звездного наследника Каташенко старалась держать в секрете от публики, между тем, слухи о небывалой красоте Вани то и дело будоражили воображение подписчиков.

Недавно мальчик всё-таки появился на фотографии, выложенной мамой в микроблог, но, к сожалению, только вполоборота.

Однако даже этого оказалось вполне достаточно, чтобы с "достроить" внешность молодого человека с помощью... специальной программы.

Градский младший оказался невероятно симпатичным. От матери ему достались глубокие строгие глаза, а от отца - талант и узнаваемый овал лица.