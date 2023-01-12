Вдова Бориса Грачевского может остаться без средств к существованию

Знаменитый основатель «Ералаша», советский и российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский при жизни был человеком состоятельным.

АПри расставании со своей второй супругой, красавицей Анной, купил ей квартиру и выплачивал солидные алименты.

Женившись в третий раз на актрисе Астраханского государственного театра юного зрителя Екатерине Белоцерковской, Грачевский перевез ее в Москву и, по сути, взял на содержание.

Катя была всерьез замечена лишь один раз – в его собственной картине «Между нот или Тантрическая симфония».

Любовь мэтра и провинциальной красотки оборвал ковид. В конце декабря 2020 года Бориса Юрьевича не стало.

И довольно быстро в жизни Екатерины не стало и московской квартиры, и дорогого автомобиля, и загородного дома. За солидное наследство сейчас бьется первая жена, Галина. Которую, сразу после развода, сам режиссер называл не иначе, как «вдовой». Намекая на бескомпромиссность расставания.

У меня шок, - признается Белоцерковская. – Уже тысяча лет прошло, как они развелись. Как такое вообще возможно?

Сейчас безработная знаменитость живет на пособие по утрате кормильца. И растит маленького Филиппа Грачевского.