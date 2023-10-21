Вдова Алексея Янина впервые после похорон вышла на сцену и посвятила мужу песню

Прошел месяц со дня смерти звезды сериала «Судья» Алексея Янина. После перенесенного восемь лет назад инсульта он так и не смог восстановиться. Все эти годы рядом с актером была его жена, певица Дарья Янина.

Артистка не жалела денег на дорогостоящие лекарства. Кроме того, она одна воспитывает сына. Несмотря на тяжелую потерю, Дарья постепенно возвращается к работе. Недавно состоялось ее первое выступление. В рамках фестиваля «ДВИЖ» от Нового Радио певица исполнила песню «Линии», которую посвятила умершему супругу. На сцене Дарья с трудом сдерживала слезы. Зрители также были растроганы клипом, в котором артистка показала фотографии из совместной жизни с Алексеем, пишет StarHit.

Алексей Янин скончался 19 сентября в возрасте 40 лет. Его похоронили 24 сентября на Ваганьковском кладбище.

Ранее мы писали, что жену актера Алексея Янина пытались обокрасть на фоне новостей о его смерти. В сентябре 2023 года новость о смерти актера появлялась дважды. 2 числа неизвестные распространили фейковое сообщение о его кончине. После этого супруге Алексея от имени медиков стали названивать мошенники и требовать 25 тысяч рублей.