Вдова актера Александра Абдулова пришла на могилу к мужу с любовником

Знаменитому актеру стало плохо внезапно, в канун нового года.

Говорят, он начал терять сознание как только начался бой курантов и тут же попросил супругу Юлю вызвать скорую.

Подайте мне мою карету, - прошептал он.

В следующий год Абдулов так не перешагнул, однако скончался, оставив после себя целую коллекцию талантливейших и невероятно добрых картин.

На похороны актёра, Юлия, которая, к слову, не стала менять фамилию мужа, пришла под руку со своим водителем. Имя мужчины неизвестно.

По инсайдерской информации, доступной порталу «R.Live», хотя женщина и была очень верна Александру, есть слухи о том, что с водителем вдову связывают отнюдь не только рабочие отношения.