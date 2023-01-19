17:16, 19 января 2023
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Вдова актера Александра Абдулова пришла на могилу к мужу с любовником
Знаменитому актеру стало плохо внезапно, в канун нового года.
Говорят, он начал терять сознание как только начался бой курантов и тут же попросил супругу Юлю вызвать скорую.
- Подайте мне мою карету, - прошептал он.
В следующий год Абдулов так не перешагнул, однако скончался, оставив после себя целую коллекцию талантливейших и невероятно добрых картин.
На похороны актёра, Юлия, которая, к слову, не стала менять фамилию мужа, пришла под руку со своим водителем. Имя мужчины неизвестно.
По инсайдерской информации, доступной порталу «R.Live», хотя женщина и была очень верна Александру, есть слухи о том, что с водителем вдову связывают отнюдь не только рабочие отношения.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://ryazan.life
Автор:Кирилл ЗенковТеги: