Вдохновит на новые идеи: сваха объяснила, какая женщина подойдет Сергею Шнурову

Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой после шести лет брака. Эта новость потрясла общественность. Звезды начали гадать, в чем причина их разрыва и высказывать различные версии. Сайт «Страсти» решил узнать у свахи Анны Осиповой, какая женщина, по ее мнению, подойдет лидеру группы «Ленинград».

В последние годы профессиональная жизнь Шнурова сильно изменилась. Он уже гораздо меньше уделяет времени своему творчеству, а песни «Ленинграда» не звучат отовсюду, как это было несколько лет назад. Как пояснила сваха, Сергей уже «не тот бунтарь в «майке-алкоголичке», распивающий горячительное из горла, а стильный джентльмен в брендовом костюме».

Осипова считает, что Шнуров «заблудился», и ему «жмет образ благочестивого предпринимателя». Когда мужчина находится в творческом кризисе, перед женщиной стоит важная задача — не уйти в жалость, но и оказать поддержку. Но при наличии двух маленьких детей это сделать не так просто. Не каждая женщина с этим справится, пояснила сваха.