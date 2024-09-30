Вдохновит на новые идеи: сваха объяснила, какая женщина подойдет Сергею Шнурову
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Музыкант Сергей Шнуров разводится с супругой Ольгой после шести лет брака. Эта новость потрясла общественность. Звезды начали гадать, в чем причина их разрыва и высказывать различные версии. Сайт «Страсти» решил узнать у свахи Анны Осиповой, какая женщина, по ее мнению, подойдет лидеру группы «Ленинград».
В последние годы профессиональная жизнь Шнурова сильно изменилась. Он уже гораздо меньше уделяет времени своему творчеству, а песни «Ленинграда» не звучат отовсюду, как это было несколько лет назад. Как пояснила сваха, Сергей уже «не тот бунтарь в «майке-алкоголичке», распивающий горячительное из горла, а стильный джентльмен в брендовом костюме».
Осипова считает, что Шнуров «заблудился», и ему «жмет образ благочестивого предпринимателя». Когда мужчина находится в творческом кризисе, перед женщиной стоит важная задача — не уйти в жалость, но и оказать поддержку. Но при наличии двух маленьких детей это сделать не так просто. Не каждая женщина с этим справится, пояснила сваха.
«Сергей родился 13 апреля 1973 года под знаком огненного Овна, который характеризует движение вперед, риск и достижение быстрого фееричного результата. Все усугубляется «четверкой» (4,13,22,31) — это люди революционеры, имеющие собственное неоспоримое мнение, которое будут доказывать вам до «талого», а если не получается достичь желаемого, сдуваются, как воздушный шарик и быстро теряют интерес к объекту. Для них очень важно, чтобы рядом был мотиватор, который надует этот шарик заново».
Анна Осипова
Сваха
Эксперт уверена, что идеальной кандидатурой для артиста станет молодая женщина с «моторчиком», которая и подставит Сергею плечо, и вдохновит на новые идеи.
«Как сваха, я рекомендую Сергею «выдохнуть», остановиться, принять ситуацию и заглянуть внутрь себя: а что же хочет именно он сам? И когда он ответит себе на этот важный вопрос, то и в личной жизни, и в профессиональной его ждет только успех!».
Анна Осипова
Сваха