«Важно уважать личные границы»: звезда шоу «Холостяк» рассказала о ссорах с мужем

Модель и телезвезда Екатерина Голден, ставшая популярной после участия в проекте «Холостяк» с рэпером Тимати, дала откровенное интервью Леди Mail. Она рассказала о личной жизни и ссорах с мужем.

Катя счастлива с мужем, которого зовут Станисав Катасов. Недавно они отпраздновали вторую годовщину брака. По словам девушки, никакого волшебного секрета гармоничных отношений у них нет.

«Мне кажется, никакого волшебного секрета счастливой семьи. Просто мы со Стасом изначально выбрали быть командой», — поделилась она.

Модель также дала совет другим парам, как преодолевать неизбежные трудности в браке.

«Кризисы бывают у всех. Главное, проходить их вместе, а не по отдельности. Думаю, именно это и укрепляет отношения», — уверена Голден.

Важными составляющими крепкого союза телезвезда назвала открытость и взаимное уважение.

«Важно уметь честно разговаривать друг с другом, уважать личные границы, поддерживать в любых начинаниях и радоваться успехам своего любимого человека, как своим», — перечислила она.

Отдельно экс-участница «Холостяка» отметила, что в их отношениях с мужем нет места ревности. Она отметила, что они уважают друг друга и во всем поддерживают, а подозрения только тратят энергию.

