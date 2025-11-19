«Важно добровольное согласие»: разведет ли суд Самойлову и просящего о примирении Джигана

Адвокат Геннадий Кузьмин заявил, что Джигана разведут с Оксаной Самойловой против его воли. Слова эксперта передает Kp.ru.

Осенью 2025 года Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом. Модель не называла причин разлада в семье, но заявила, что рэперу «надо повзрослеть». В Москве состоялось уже два заседания по бракоразводному процессу, однако артист, в отличие от Оксаны, на них не явился: он рассчитывает на примирение и попросил у суда 2 месяца. Самойлова, в свою очередь, настаивает на расторжении брака, поскольку устала «тащить все на себе».

Адвокат Геннадий Кузьмин отметил, что суд в любом случае разведет супругов, даже если один из них против. Он напомнил, что брак — добровольный союз мужчины и женщины.

«Если один из них настаивает на том, чтобы прекратить этот союз, то брак в любом случае будет расторгнут. Важно именно добровольное согласие. Добровольное согласие и дальше находиться в браке — и супруга, и супруги. Если его нет, и жена и дальше будет настаивать на разводе, то в любом случае суд их разведет. Если бы у них было согласие, то эта процедура гораздо бы быстрее пошла», — высказался эксперт.

По словам адвоката, если модель передумает разводиться, то ей необходимо отозвать иск, и тогда бракоразводный процесс будет прекращен.

