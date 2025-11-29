«Важнее всего — продать квартиру и обнулить свои счета»: Светлана Разина высмеяла Ларису Долину из-за скандала

Светлана Разина высмеяла Ларису Долину после скандала с квартирой. Экс-солистка группы «Мираж» заявила, что певица усложнила жизнь коллегам.

В 2024 году Лариса Долина лишилась квартиры в центре Москвы в результате мошеннической схемы. Преступники несколько месяцев давили на артистку и убедили ее продать элитную недвижимость и перевести накопления на якобы безопасный счет. Певица продала жилье Полине Лурье, а когда поняла, что стала жертвой аферы, обратилась в суд и вернула квартиру. Однако покупательнице так и не вернули деньги, что возмутило россиян. Аналогичные случаи стали повторяться по всей стране, а само явление получило название «эффект Долиной».

По мнению Светланы Разиной, из-за истории с квартирой теперь для многих знаменитостей сделки с недвижимостью будут сопровождаться неприятными сложностями, как это произошло у певицы Славы. Артистка пожаловалась, что не может продать квартиру: покупатели якобы боятся приобретать жилье у звезд.

«Это вопиющая ситуация. При ее возможностях и связях найти мошенников — как два пальца об асфальт. „Эффект Долиной“ плохо отразится на артистах. Скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу. Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим ее по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приеме, получает справку о том, что нормальная», — возмутилась певица в разговоре с «Абзацем».

Бывшая солистка «Миража» добавила, что Лариса Долина должна помочь Полине Лурье, поскольку та не виновата в сложившейся ситуации.

Также Светлана Разина опубликовала в соцсети видео на злободневную тему. Артистка исполнила переделанный хит коллеги «Погода в доме» и высмеяла Ларису Долину.

«Важнее всего — продать квартиру и обнулить свои счета. Есть только джаз, а все, что кроме, легко исправить с помощью суда», — заявила Светлана Разина.

Ранее сообщалось о том, что Лариса Долина заработает на новогодних корпоративах стоимость своей квартиры.