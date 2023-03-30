«Вам насыпать?»: папина дочка лечится от непонятной болезни

Дарья Мельникова сообщила подписчикам, что дела со здоровьем у неё – не очень. Об этом, к удивлению, подписчиков 31-летняя актриса написала у себя в сторис.

Обычно девушка не использует свои социальные сети по таким пустякам.

Большая часть публикаций относится к её актерской деятельности: фотографии со съемочной площадки, или фото с коллегами и семьей.

На этот раз Мельникова написала откровенно: «Болеть отстойно, естественно лечусь мемами. Вам насыпать?»

Последующие несколько десятков постов носят характерный для жанра «мем» абсурдно-юмористический характер.

Судя по всему, у девушки температура и кашель, во всяком случае, некоторые шуточные изображения имеют прямые отсылки к этим симптомам.