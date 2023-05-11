«Вам наплевать на всех!»: Лёва «Би-2» не намерен возвращаться в Россию

Основатель группы «Би-2» Егор Бортник, более известный под псевдонимом «Лёва», не намерен возвращаться в Россию. На днях в комментариях к одному из своих постов он заявил, что разочарован происходящим в стране, и что россияне «перечеркнули все свои достижения».

Патриотически настроенные пользователи немедленно отреклись от своего героя: «Вам наплевать на всех!», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», - приводит их отклики агентство РИА Новости.

Напомним, после начала спецоперации, «Би-2» отказались выступать в Омске, где организаторы повесили над сценой Триколор с надпись «За президента». Тогда музыканты завесили баннер черным полотном.

Вскоре Лёва и его группа переехали за границу, где активно продолжает концертную деятельность.

На своем последнем фото, сделанном в Израиле, 50-летний Бортник запечатлен вместе с супругой Асей Штрайхер, экс-менеджером группы «Мумий Тролль».