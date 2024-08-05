«Вам бы в баню, зло с себя смыть»: Земфира* уколола Журову за слова про медаль российских теннисисток

На Олимпиаде в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль для России. О результатах спортсменок резко высказалась депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Ее слова разозлили певицу Земфиру* (признана иноагентом на территории РФ), которая посоветовала Журовой «смыть все зло в бане».

Олимпийская чемпионка ранее заявила, что теннисистки завоевали медали «для себя», а их заслуги не имеют никакого отношения к стране. Однако, по словам Журовой, девушки в этом не виноваты.

Земфира* раскритиковала слова Светланы, отметив, что очень болела за девушек, несмотря на статус иноагента.

«А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ. Девчонки, поздравляю!», — написала артистка в социальных сетях.

Шнайдер и Андреева завоевали серебро на Олимпиаде в женском парном разряде. В финале россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

Спортсменки выступали на турнире под нейтральным статусом — их результат не будет учитываться в командном зачете.

Ранее певица Адель прервала концерт ради просмотра забега на 100 м в финале Олимпиады.

*(признана иноагентом на территории РФ)