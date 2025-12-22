Валя Карнавал поделилась видео с возлюбленным, которого долго скрывала от публики

Блогерша и певица Валя Карнавал (настоящая фамилия — Карнаухова), показала своего возлюбленного. В своей соцсети знаменитость поделилась кадрами, сделанными в салоне автомобиля. На видео она сидит рядом с бизнесменом Аргишти Эвояном, которого она долгое время скрывала от публики.

Впрочем, слухи о новом избраннике Валя Карнавал подогревала уже давно. Прежде артистка делилась с подписчиками кадрами с шикарными букетами и подарками. К цветам прилагались записки с признаниями в любви на армянском языке.

Позже ее стали замечать в компании бизнесмена. В Сети сразу заговорили о свадьбе. Однако никаких официальных подтверждений о помолвке пока не поступало. При этом до минувшей ночи 24-летняя блогерша скрывала мужчину от публики.

Сегодня, 22 декабря, в личном блоге Вали появился новый пост, который подтвердил отношения пары.

«Чтоб такого сделать, чтобы в конце года офигели все», — подписала ролик звезда.

Известно, что 29-летний Эвоян уже был женат на девушке по имени Мария, от которой у бизнесмена есть ребенок. Сам Аргишти старается держаться подальше от камер и внимания СМИ.

