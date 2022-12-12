Валя Карнавал изменилась до неузнаваемости

Любимица подростков, тик-токер Валя Карнавал наконец отважилась поэкспериментировать со своей внешностью. Блогерша кардинально поменяла свой имидж.

Девушка перекрасилась в холодный блонд с розовыми прядями. Получился весьма строгий, и в тоже время зимний образ. На фото в своих социальных сетях Карнавал позирует в леопардовой шубе-хамелеоне надетой поверх кожаного лонгслива .

Напомним, что до этого блогерша ни разу не решалась как-либо преобразиться, вызывая у поклонников умиление и всячески эксплуатируя образ домашней девочки.

К сожалению, Валя немного запаздывает - цветное мелирование ушло, как и те поп-дивы, которые сделали его модным.