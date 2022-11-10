Валерия вместо концертов в России будет выступать за рубежом

Певица Валерия, которая объявила, что не в состоянии давать концерты и отменила все выступления в России, внезапно изменила решение. Артистка будет выступать за границей.

Супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин анонсировал концерт в Узбекистане. Он пройдет 15 декабря во «Дворце дружбы народов».

До этого знаменитость планировала возобновить выступления не раньше весны 2023 года.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как хотел купить с Валерией элитную недвижимость в Подмосковье. Из 500 вариантов пара выбрала один, но и тот не смогла себе позволить. Артист решил, что лучшим вариантом будет дом в Швейцарии.