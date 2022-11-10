13:41, 10 ноября 2022
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Валерия вместо концертов в России будет выступать за рубежом
Певица Валерия, которая объявила, что не в состоянии давать концерты и отменила все выступления в России, внезапно изменила решение. Артистка будет выступать за границей.
Супруг Валерии продюсер Иосиф Пригожин анонсировал концерт в Узбекистане. Он пройдет 15 декабря во «Дворце дружбы народов».
До этого знаменитость планировала возобновить выступления не раньше весны 2023 года.
Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как хотел купить с Валерией элитную недвижимость в Подмосковье. Из 500 вариантов пара выбрала один, но и тот не смогла себе позволить. Артист решил, что лучшим вариантом будет дом в Швейцарии.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:CTNews
Автор:Лилия КараеваТеги: