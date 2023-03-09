Валерия решилась на откровенное высказывание о России

В последнее время поведение певицы Валерии вызывает у патриотов чувство гордости.

Лишний раз обсуждать темы политики певица не берётся, а про уехавших из страны знаменитостей коротко, ясно, но при этом дипломатично, высказалась: «Уехали и уехали!»

С точки зрения звезды российской эстрады, линчевать других – не самое хорошее занятие, особенно в тяжелые времена.

А вот на тему родины певица высказывается куда более определённо.

Недавно побывав в селе Михайловское, действующем музее-заповеднике Александра Пушкина рядом с городом Псков, Валерия, по её словам, внезапно сумела почувствовать нечто особенное.

«Это любовь до слез. Это место, куда стремишься всей душой где бы ты при этом не был» , – рассказала артистка в недавнем интервью.