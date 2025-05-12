Валерия рассказала, как ее дед под бомбежками доставлял продукты на фронт

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» дали старт Всероссийскому музыкальному флешмобу «Страна Поет Катюшу!». Звезды шоу-бизнеса присоединились к акции и рассказали о подвигах своих предков.

Певица Валерия призналась, что чаще всего артисты отмечают 9 Мая на сцене. Она вспомнила свое детство и то, как ее отец руководил духовым оркестром.

«Как сейчас помню марш «Прощание славянки» – для меня это произведение почти что личное. Даже папу хоронили под этот марш», – поделилась звезда.

Она отметила, 9 Мая – важный день для каждой семьи, в которой то-то воевал, а кто-то ковал победу в тылу. Валерия рассказала о подвиге своего деда – машиниста.

«Он работал на Сталинградской железной дороге: из Аткарска, где жил, и дальше – по всей линии. Они возили грузы под бомбежками, в том числе в сражающийся Сталинград, за что он был награжден орденом Ленина. Для нас это, конечно, предмет гордости. Вот так и ковали Победу – каждый на своем месте», – призналась певица.

Певец Денис Клявер рассказал, что оба его деда прошли всю войну.

«Хорошо помню, как к нам приходили ветераны. Ребенком многого не осознаешь, у детей иные интересы, но этот праздник остался со мной навсегда. Важно доносить до молодого поколения всю ту боль, которую пережили наши деды и прадеды, чтобы мы жили счастливо», – убежден артист.

В День России, 12 июня «Авторадио» выпустит большой фильм-концерт «Страна Поет Катюшу!», в котором будут включены самые искренние и яркие видео исполнения «Катюши».