Валерия озвучила последнее желание умирающего Пригожина

Много лет поклонники непростых, но невероятно крепких отношений Валерии и Пригожина пытались выведать у парочки секрет их счастливой семейной жизни. Не удивительно: звездный брак длится уже больше двадцати лет.

В последнем эпизоде шоу «Секрет на миллион» знаменитости решили-таки поделится с публикой несколькими откровениями.

В середине передачи Валерия рассказала, что однажды чуть было не потеряла своего любимого.

Оказывается, недавно у Пригожина обнаружились серьезные проблемы со здоровьем. Добавил неприятностей и коронавирус, во время которого из-за осложнений, продюсер вынужден был пройти несколько курсов лечения гормональными препаратами.

По словам исполнительницы, Иосиф сильно упал духом и даже начал готовится отойти в мир иной. Но даже в критический момент мужчина в первую очередь подумал о своей семье и о любимой.

"Ты знаешь, если я умру, ты замуж официально не выходи – обманут, обдерут как липку", - умолял, по словам певицы Пригожин.

Кто знает, быть может тот самый секрет, который все ищут, заключается как раз в том, чтобы даже в самых непростых ситуациях не забывать, что у тебя есть верный партнер.