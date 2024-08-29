Валерия Гай Германика судится с управляющей компанией

В Тверской суд Москвы поступило исковое заявление Валерии Гай Германики. Кинорежиссер требует от коммунальщиков возмещения имущественного вреда.

Гай Германика подала в суд на ГБУ «Жилищник» Тверского района Москвы. Автор фильма «Все умрут, а я останусь» прописана в этом районе на улице Большая Дмитровка несмотря на то, что она живет за городом, пишет mk.ru.

В сентябре 2021 года квартиру режиссера затопили соседи. По этому поводу Гай Германика также обращалась в суд — ей удалось выиграть иск. Ущерб оценили в 408 тыс. рублей. Издание предполагает, что новое заявление, возможно, связано с той же аварией.

Напомним, Валерия Гай Германика прославилась после того, как выпустила фильм «Все умрут, а я останусь» в 2008 году. В 2014 году состоялась премьера мелодрамы режиссера «Да и да», за которую ей вручили награду «Серебряный Святой Георгий». В 2022 году вышел сериал Гай Германики «Обоюдное согласие».

Ранее режиссер призналась, что мама купила ей аттестаты за 9 и 11 классы, чтобы она могла поступить в институт. По признанию Гай Германики, близкие были убеждены, что точные науки — не для их ребенка, а ей лучше идти в творчество.