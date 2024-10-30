Валерия, Долина, Алсу и другие звезды стали жюри вокального шоу «Царица» на телеканале «Пятница!»

1 ноября в 19:00 на телеканале «Пятница!» стартует вокальное шоу «Царица», в котором девушки из народа попробуют стать звездами большой сцены. Ведущая — Ольга Картункова.

Крановщица, дальнобойщица, девушка с ДЦП, бывшая заключенная, домохозяйка из киргизской деревни, воспитанница детдома, многодетная мать — их объединяет талант и большое желание петь на сцене. В силу жизненных обстоятельств они не могли начать свой звездный путь, но в вокальном шоу «Царица» они попробуют исполнить свою мечту.

Девять недель героини проекта будут оттачивать свой талант на уроках вокала, танцев и актерского мастерства; работать с фониатрами, стилистами и имиджмейкерами; встречаться со звездами шоу-бизнеса. Девушкам предстоит найти свой сценический образ, научиться петь в дуэте, выступать в форс-мажорных обстоятельствах и овладеть новыми вокальными техниками.

Каждую неделю по итогам отчетного концерта звездное жюри будет решать, кто покинет проект, а кто продолжит путь к мечте. Голосовать за девушек будут и зрители в зале: они выставят свои оценки с помощью специальных пультов. Участница, набравшая в сумме минимальное количество голосов, отправится домой.

Среди членов жюри «Царицы» — народная артистка России Лариса Долина, певицы Наташа Королёва, Алсу, Алена Свиридова, Валерия, певица и телеведущая Регина Тодоренко, продюсер Яна Рудковская и другие звезды шоу-бизнеса. Состав жюри будет меняться каждую неделю.

Лариса Долина: «Я всегда сужу не строго, а справедливо. К сожалению, очень часто эти понятия путают, поэтому за глаза говорят обо мне нелицеприятные вещи. Но я считаю, что по-другому нельзя. Нельзя давать ложную информацию человеку, внушать ему лишний раз надежду. Нужно говорить правду в глаза. Я живу и жюрю по такому принципу».

Алсу: «Талантливы и прекрасны все участницы. Каждая по-своему уникальна, самобытна и самодостаточна. Уверена, зрители их поддержат и полюбят. Они на правильном пути, который начался с проекта “Царица”».

Алена Свиридова: «Чтобы стать большой звездой, нужно все бросить и заниматься только этим. Важно понимать, чем ты готов пожертвовать, ведь жертвовать придется многим. Наше шоу создано вовсе не для того, чтобы кому-то ломать жизнь. Для девушек уже огромная победа оказаться в «Царице», ведь это не одна минута славы, а настоящее, полноценное признание».

Валерия: «Звезду отличает особый поток энергии, который от нее исходит. Мы с членами жюри абсолютно точно это ощущаем и видим это в участницах «Царицы». Девушки кладут на лопатки своей энергией, невероятным голосом, харизмой, уверенностью и посылом. Мощь!».

Наташа Королева: «Без таланта и харизмы невозможно стать звездой – в любой сфере, не только на сцене. А еще необходимо обладать определенным набором качеств, чтобы не сломаться на вершине славы: стрессоустойчивостью, легким пофигизмом по отношению к действительности (чтобы не зазвездиться), работоспособностью, креативностью мышления, умением коммуницировать и быть гибким. Мне кажется, что в той или иной мере это есть в каждой из наших участниц».

Кастинг в проект прошла 21 девушка со всей России в возрасте от 22 до 45 лет.

Уже в первом выпуске проект покинут 9 участниц, и только 12 девушек попадут в основной состав «Царицы». В финал выйдут четыре, а «царицей» станет только одна — она получит всенародное признание и денежный приз 1,5 млн рублей.

«Пятница!» проведет голосование и за народную любимицу — обладательница приза зрительских симпатий получит денежный приз.

Среди участниц «Царицы» Елена Зайнутдинова из Красноуфимска, которая, оказавшись в местах лишения свободы, нашла отдушину в творчестве и начала писать песни; Анна Калинина из Краснодара, которая с 10 лет живет с диагнозом «тотальная алопеция» (девушка полностью лишилась волос) и пережила серьезную травлю со стороны окружающих; Анна Соколова из Шелехова, которую беременной бросил любимый человек накануне свадьбы, после чего она стала машинистом мостового крана на заводе; москвичка Светлана Ларионова, экс-вокалистка группы «Воровайки» до того момента, пока продюсер группы не заменил возрастных певиц на молодых красоток; Александра Жибарь из Владивостока, которая родилась с дефектом голосовых связок, но не отказалась от мечты оказаться на сцене, окончила музыкальную школу и в тайне от семьи посещает вокальные кастинги, и другие девушки.

Ведущей «Царицы» стала Ольга Картункова.

Ольга Картункова: «Наше шоу дает девочкам второе дыхание — ну или волшебный пендель для осуществления потаенных мечт. Им предстоит доказать, что простые девушки могут стоять на большой сцене, быть кумирами миллионов и жить совсем другую жизнь.

«Царица» — это не просто шоу о том, как «вывести человека на сцену», оно об исцелении душевных травм и избавлении от комплексов. Я переживаю, радуюсь и встаю на защиту каждой участницы. Я знаю, что такое и победа, и поражение — все проношу через себя. У каждой жизни своя кочка, свои взлеты и падения, и каждая участница заслужила свое место на проекте.

Я выступаю не только в роли ведущей, но и наставницы проекта. Хотя какой я могу быть наставницей? Я не заканчивала никаких институтов — ни мхатов, ни щуки, ни тюзов, — даже курсы не проходила. У меня был магнитофон с тремя песнями с ручной перемоткой и две пластинки с аудиосказками. Я такая же самоучка, как и девочки. И рада рассказать им, как прошла свой путь. Потому что я знаю, что такое быть внутри артистом и мечтать о большой сцене, а при этом работать крановщицей или дальнобойщицей и всю дорогу петь только для себя».

«Царица» будет выходить на «Пятнице!» по пятницам в 19:00. Всего в эфир выйдет 9 эпизодов шоу и гранд-финал.