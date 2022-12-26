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НАШ ШОУБИЗ
15:10, 26 декабря 2022
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Валерия бросилась спасать мужа на съемках новогоднего шоу

Ещё недавно слухи о расставании Валерии со своим мужем будоражили отечественные СМИ.
Все только и гадали, чем же закончится напряжение в общении звездной пары.

Оказывается, отношения между певицей и продюсером не такие уж и натянутые.

Выяснилось это случайно, на съемках новогоднего эпизода одной известной телепрограммы.

53-летний Пригожин принял участие в оригинальном конкурсе по скоростному надуванию шариков. . Для того чтобы одержать победу, требовалось лопнуть закреплённый над головой воздушный шар, подавая в него воздух через специальную систему трубок.

На видео-фрагменте можно заметить, как раскрасневшийся продюсер старается изо всех сил, пока где-то за кадром супруга переживает за его победу. В момент долгожданного хлопка, Валерия, позабыв о семейных дрязгах, запрыгивает на сцену и страстно прижимается к супругу.

Видимо, разноглася внутри семьи - сущие пустяки по сравнению с командным духом, который просыпается в экстремальных ситуациях.

Видимо, разноглася внутри семьи - сущие пустяки по сравнению с командным духом, который просыпается в экстремальных ситуациях.

Видимо, разноглася внутри семьи - сущие пустяки по сравнению с командным духом, который просыпается в экстремальных ситуациях.

Фото: https://super.ru/

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