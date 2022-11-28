Валерия больше не будет выступать на территории России

Любимица русской публики, певица Валерия отказалась давать концерты на родине. Напомним, что не так давно звезда поменяла свой гастрольный график в связи с началом Специальной Военной Операции.

Тогда Валерия объявила. что с ее точки зрения "время для веселья прошло". Там не менее, стоит отметить, что "веселье" в Беларуси для знаменитой россиянки, видимо еще может быть уместно.

Последний свой концерт она отыграла в Минске, а вот анонс следующего выступления демонстративно перенесла "до полной стабилизации политической ситуации в России".

Никаких громких политических заявлений певица не делала, однако по заявлению многих отечественных СМИ, подобными действиями несчастная может выкопать для своего сценического будущего большую яму.