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16:19, 28 ноября 2022
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Валерия больше не будет выступать на территории России

Валерия больше не будет выступать на территории России

Любимица русской публики, певица Валерия отказалась давать концерты на родине. Напомним, что не так давно звезда поменяла свой гастрольный график в связи с началом Специальной Военной Операции.

Тогда Валерия объявила. что с ее точки зрения "время для веселья прошло". Там не менее, стоит отметить, что "веселье" в Беларуси для знаменитой россиянки, видимо еще может быть уместно.

Последний свой концерт она отыграла в Минске, а вот анонс следующего выступления демонстративно перенесла "до полной стабилизации политической ситуации в России".

Никаких громких политических заявлений певица не делала, однако по заявлению многих отечественных СМИ, подобными действиями несчастная может выкопать для своего сценического будущего большую яму.

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