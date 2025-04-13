Валерий Меладзе сделал паузу в выступлениях ради дня рождения дочери. Об этом стало известно из соцсетей.

Жена певца Валерия Меладзе выложила в личном блоге видео с поздравлением младшей дочери Агаты — девочке исполнилось 4 года. На кадрах видно, как вокруг девочки члены ее семьи водят хоровод — среди них братья Агаты и ее родители Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева.

В комментариях пользователи присоединились к поздравлениям девочке: «Как время стремительно летит, совсем недавно вы родили и показывали синяки под глазами от недосыпания», «Так круто, что у вас такая дружная семья!», «Поздравляю вас и принцессу!».

Отметим, что несмотря на плотный график выступлений, Меладзе все же нашел время, чтобы поздравить дочь.

Ранее мы писали о том, что директор Меладзе прокомментировал слухи о планах певца дать большой концерт в России.