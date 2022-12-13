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22:04, 13 декабря 2022
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Валерий Леонтьев озвучил условия своего новогоднего концерта в России

Валерий Леонтьев озвучил условия своего новогоднего концерта в России

Народный артист РФ сейчас проживает в Майами и возвращаться обратно не спешит.

Однако откликнуться на персональное предложение готов.

Вот основные условия, необходимые для проведения концерта:

  • 150 тысяч долларов с 50%- предоплатой.

  • Отдельно оплачивается перелет в обе стороны.

  • Трансфер до отеля и концертной площадки на лимузине Mercedes-Benz.

Кроме того, персональный райдер артиста включает брендовый виски с мясной нарезкой непосредственно в гримерной.

Суточные в размере $300. И заклеенные черным окна в номере.

  • А как вы хотели? – комментирует эти непростые условия известный продюсер Леонид Дзюник, – Валерий сейчас остался без команды, ему уже 73.

Такая поездка стоит денег.

И если лететь, то на 150 тысяч. Прилетишь за 50 – все раздашь и останется десятка, какой смысл?

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