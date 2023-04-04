Валерий Леонтьев и заговор молчания: что происходит со знаменитым певцом в Америке

В отличие от многих других российских артистов, покинувших страну, Валерий Леонтьев так и не определился с выбором своей политической позиции. Он просто не выходит на связь с прессой и не выкладывает никакой информации в Сеть.

Надо признать, что Леонтьев все последние годы слыл молчуном, избегающим контактов с журналистами.

«Вы хоть раз читали интервью Леонтьева? – задала риторический вопрос на YouTube-канале Ксении Собчак Лайма Вайкуле. – Валера просто в Америке, занят сбой. Он также продолжает ничего не говорить, как он не говорил никогда ни про кого».

Тем не менее, поклонники певца волнуются: в этом году он не появился на съемках «Голубого огонька», не принял участие ни в одном из праздничных шоу. Свою версию, впрочем, весьма схожую с версией Лаймы, высказал концертный директор Борис Чигирев. По его мнению, Леонтьев в творческом отдыхе, вскоре он обязательно порадует зрителей своими новыми композициями. Ни о какой эмиграции речи быть не может.

Третью версию предлагает kp.ru. Два года назад «одинокий бродяга любви Казанова» перенес две серьезные операции, на глазах и на коленах.

В Майами, на вилле своей жены Людмилы Исакович, есть все условия для комфортного пребывания и адаптационного лечения. Певец просто «залечивает раны», и вскоре, отдохнув и набравшись сил, снова вернется к концертной деятельности, в том числе и в России.