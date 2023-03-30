Валентина Рубцова полностью изменила свой имидж
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «Kartina.TV»
Время идет, а 45-летняя Валентина Рубцова, кажется, всегда умеет выглядеть гораздо моложе своего возраста.
В каждой новой серии сериала «СашаТаня» актриса представала в одинаковом образе смешливой, циничной шатенки.
Недавно, готовясь к роли в спектакле «Очень весёлые ребята», Рубцова выложила фотографию из гримерки, да такую, что все ахнули.
Вместо привычного образа, актриса кардинально поменяла стиль и превратилась в коктейльную блондинку из 30-х годов. Таким своего кумира поклонники не видели ещё никогда.
После того, как восторг от неожиданности слегка поутих, большинство фолловеров пришло к выводу, что такой имидж артистки приходится невероятно к лицу.
Ранее мы писали, что Валентина Рубцова периодически жалуется на проблемы со здоровьем и профессиональное выгорание.
Не удивительно, ведь на счету актрисы съемки в почти трех сотнях эпизодах сериала.