Валентина Рубцова полностью изменила свой имидж

Время идет, а 45-летняя Валентина Рубцова, кажется, всегда умеет выглядеть гораздо моложе своего возраста.

В каждой новой серии сериала «СашаТаня» актриса представала в одинаковом образе смешливой, циничной шатенки.

Недавно, готовясь к роли в спектакле «Очень весёлые ребята», Рубцова выложила фотографию из гримерки, да такую, что все ахнули.

Вместо привычного образа, актриса кардинально поменяла стиль и превратилась в коктейльную блондинку из 30-х годов. Таким своего кумира поклонники не видели ещё никогда.

После того, как восторг от неожиданности слегка поутих, большинство фолловеров пришло к выводу, что такой имидж артистки приходится невероятно к лицу.

Ранее мы писали, что Валентина Рубцова периодически жалуется на проблемы со здоровьем и профессиональное выгорание.

Не удивительно, ведь на счету актрисы съемки в почти трех сотнях эпизодах сериала.