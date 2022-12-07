Валдис Пельш играет со смертью

Телеведущий Валдис Пельш, рассказал страшную тайну, о который раньше не упоминал ни в одном интервью.

Оказалось, бессменный ведущий шоу «Угадай мелодию» уже долгое время увлекается экстремальным парашютным спортом.

Как и многие экстравагантные шоумены, Пельш предпочитает выбирать как можно более опасные маршруты.

Пощекотать нервишки для него – любимое занятие. Друг и коллега Валдиса по ТВ-цеху Алексей Кортнев, рассказывал, как однажды ведущий долго уговаривал его прыгнуть с большой высоты.

По словам Кортнева, он долго и упорно отказывался, как оказалось, не напрасно: на следующий день Валдис звонил и жаловался, что двое его партнёров по скайдайвингу «долбанулись об дуб» и их до сих пор ищет несколько бригад спасателей.