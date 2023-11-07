Вадима и Викторию Цыгановых стали подозревать в психической болезни после странной выходки

Вадим и Виктория Цыгановы продолжают оставаться в медиапространстве после интервью журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории РФ). Супруги пошутили, что у них в доме начались обыски, чем наделали много шума. Позже они сообщили, что идея с громкой выходкой принадлежит известным пранкерам Вовану и Лексусу, передает телеканал «360». Авторы многочисленных розыгрышей, в свою очередь, намекнули, что звездная пара постепенно сходит с ума.

Пранкеры в беседе с журналистами прокомментировали заявление Цыгановых. Они заявили, что слова семейной пары о якобы их причастности к шутке про обыски дома «являются бредом воспаленного сознания».

«Все, чем можем помочь этому достопочтенному семейству — лишь вызвать неотложную психиатрическую помощь, если те нас попросят», — предложили Вован и Лексус.

Также пранкеры уточнили, что, возможно, Цыгановы имели в виду другой розыгрыш, когда они обманули премьер-министра Италии.

Ранее Виктория Цыганова заявила, что у нее были проблемы с головой. По словам певицы, все ее выходки связаны именно с этим.

*признан иноагентом на территории РФ