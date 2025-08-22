«В жизни появляется смысл»: Марина Федункив рассказала об эмоциях после рождения сына

Марина Федункив рассказала о новых эмоциях после рождения сына. Об этом сообщает WomanHit.ru.

В октябре 2024 года актриса Марина Федункив впервые стала матерью — у нее родился сын Теодор. Знаменитость рассказала, каково это, стать мамой в 53 года.

По ее словам, после прибавления в семье, ребенок стал центром притяжения в доме.

«Теперь вся жизнь строится так, чтобы провести с ним максимум времени. Открылись новые чувства, новые ощущения — ты как будто становишься другим человеком. И, конечно, с рождением ребенка в жизни появляется смысл — поймут только те, кто познал радость родительства», — рассказала она.

Федункив добавила, что видит в сыне черты себя и мужа — когда Теодор улыбается, она чувствует себя счастливой. Артистка надеется, что когда сын вырастет, он найдет свое любимое дело.

