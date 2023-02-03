В замке Аллы Пугачевой будут снимать музыкальные клипы

Бывший участник группы «Моя Мишель», гитарист Михаил Лисов, решил снимать свой новый клип не где-нибудь, а в замке самой примадонны.

Группа «ЯМОРЕ», где Лисов внезапно переквалифицировался в вокалисты, старательно, но не слишком успешно копируюет эстетику 80-х годов.

Как сообщает Газета.Ru, коллектив долго пытался найти идеальное место для съемок музыкального видео. С выбором площадки им помогла определиться новость о том, что «тот самый» знаменитый замок в деревне Грязь выставлен на продажу.

Вероятно, музыканты решили воспользоваться временным отсутствием покупателя и начали переговоры с агентом, который взял на себя хлопоты по продаже элитного объекта.

«Насколько это напрямую согласовывается с Аллой Борисовной, я не знаю, потому что переговоры ведутся через посредников», — признается Михаил Лисов.

По словам музыканта, в процессе общения с риелтором у него и других участников «ЯМОРЕ» появилась дерзкая мысль передать привет Алле Пугачевой и ее мужу по видеозвонку прямо в начале клипа.

Однако сделать им это строго-настрого запретили.