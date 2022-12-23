В заброшенном доме Михаила Задорнова обнаружена странная колба

Знаменитый советский и российский комик Михаил Задорнов ещё при жизни отличался странным поведением.

Его коллеги в один голос восхищались творчеством артиста, но за кулисами – крутили пальцем у виска: «Миша человек одиозный, и поведение у него оригинальное».

Ещё больше слухов ходит вокруг дома юмориста, который тот построил сам и дополнил множеством забавных деталей.

Так, прямо перед крыльцом стоит огромная деревянная пирамида, от которой, по словам Задорнова, он получал энергию леса.

Но больше всего поклонников удивил рассказ режиссёра Сергея Варновского о некоем гигантском стеклянным сосуде, наполненном жидкостью, постоянно выпускающей пар.

Варновский рассказал, что Задорнов ложился рядом с загадочной колбой перед каждым концертом.