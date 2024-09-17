«В возрасте худеть сложнее»: у Лены Катиной не получается сохранить фигуру после вторых родов в 38 лет

Певица Лена Катина рассказала, что после вторых родов в 38 лет не получается сохранить фигуру. Артистка отметила, что «в этом возрасте худеть сложнее».

Катина сидит на интервальном голодании, не ест на ночь. Это дало свои плоды – певица сбросила 6 кг. Говорит, что надо скинуть еще 5-6 кг, чтобы прийти в идеальный вес.

«Я родила в 38 лет. Не девочка уже совсем. В этом возрасте худеть сложнее. Я спокойно иду к своей цели», - говорит Катина. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездная пыль».

Исполнительница говорит, что посещать спортзал «нет ни времени, ни сил». Иногда она тренируется дома, но в «лайт-режиме».

Ранее 42-летний муж Катиной Дмитрий Спиридонов сообщил, что нашел отца. Он также обратился к покойной матери, которая утверждала, будто папа мертв. «Надеюсь, тебе там наверху стыдно, мама», - заявлял Спиридонов. Вместе с отцом он нашел брата, сестру и племянников.