В возрасте 87 лет умер медиамагнат Тед Тернер: основатель CNN изменил мир новостей

Об этом в среду, 6 мая, сообщил сам телеканал CNN в официальном заявлении на своем сайте.

Тед Тернер вошел в историю как человек, совершивший революцию в телевизионных новостях. Он основал CNN — первый круглосуточный новостной канал, который навсегда изменил подход к освещению событий в мире. В 1991 году журнал Time назвал Тернера человеком года, признав его выдающийся вклад в развитие медиаиндустрии.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью медиамагната.

«Только что умер Тед Тернер, один из величайших людей всех времен. Он основал CNN... Это один из величайших людей в истории вещания и мой друг», — заявил Трамп.

Марк Томпсон, председатель и гендиректор CNN Worldwide, также почтил память основателя канала. «Тернер был чрезвычайно вовлеченным и преданным своему делу лидером, бесстрашным и всегда готовым», — отметил он.

Информация о смерти была официально объявлена компанией Turner Enterprises. Причиной ухода стала естественная смерть в преклонном возрасте.

Напомним, что Тернер известен не только как медиаинноватор, но и как филантроп, вложивший значительные средства в благотворительность. Его деятельность оказала колоссальное влияние на развитие мировой журналистики и телевидения.