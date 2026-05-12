В возрасте 87 лет скончался заслуженный артист России Вадим Александров

Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. Он окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина в 1962 году и сразу стал работать актёром. С 1962 по 1976 год Александров служил в труппе Центрального детского театра, который сегодня известен как РАМТ.

Артист снялся в нескольких фильмах и получил звание заслуженного артиста России.

Одной из самых известных работ Александрова стала роль в картине «Женщина, которая поет», вышедшей в 1978 году. В этом фильме его партнёршей была Алла Пугачёва. Лента запомнилась зрителям и стала частью творческой биографии обоих артистов.

Напомним, Вадим Александров более полувека посвятил служению театру и кино. Его профессиональная карьера началась сразу после окончания училища и продолжалась десятилетиями. Артист ушёл из жизни на 88-м году, оставив после себя богатое творческое наследие.