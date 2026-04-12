В возрасте 87 лет скончался актёр Джон Нолан: дядя режиссёра Кристофера Нолана

Об этом сообщает издание The Herald со ссылкой на семью актёра.

Джон Нолан дебютировал в кино в 1965 году и за долгую карьеру снялся во множестве проектов. Наибольшую известность ему принесли роли в фильме «Бэтмен: Начало» режиссёра Кристофера Нолана и популярном сериале «В поле зрения». Актёр работал в кино более полувека, успев сняться в десятках картин и телевизионных проектов.

Причина смерти не разглашается.

Джон Нолан был близким родственником одного из самых влиятельных режиссёров современности. Кристофер Нолан, известный по фильмам «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и трилогии о Бэтмене, неоднократно приглашал дядю на роли в своих картинах.

Напомним, в этом же месяце стало известно о смерти ирландского актёра и сценариста Майкла Патрика, известного по сериалу «Игра престолов». Он скончался в хосписе в возрасте 35 лет.