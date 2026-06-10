В возрасте 84 лет скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина

О смерти сообщила пресс-служба Театра Российской армии в официальном Telegram-канале.

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в деревне Груздово Псковской области в семье военного. Окончила Театральное училище имени Щукина в 1963 году и с тех пор посвятила жизнь сцене и кино. Актриса сыграла более 100 ролей в кино и телесериалах, став любимицей миллионов зрителей.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым актриса боролась около года. Как подтвердили представители окружения Чурсиной в интервью РИА Новости, последний год жизни артистки был тяжёлым.

«С прискорбием сообщаем, что после продолжительной болезни ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Алексеевна Чурсина. Любимая миллионами зрителей, единственная и неповторимая, настоящая героиня, великая русская драматическая актриса», — говорится в сообщении Театра Российской армии.

Людмила Чурсина долгие годы служила в Театре Российской армии, где раскрыла свой талант драматической актрисы. Её работы на сцене и в кино принесли ей высшее признание — звание народной артистки СССР.

Напомним, в последнее время российский театр и кино теряют звёзд старшего поколения. Недавно на 61-м году жизни скончалась актриса Елена Панджариди, известная по ролям в сериалах «Склифосовский», «Реальные пацаны» и «Счастливы вместе».