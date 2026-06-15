В возрасте 77 лет умерла американская актриса Энн Шедин из сериала «Альф»

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на семью актрисы.

Энн Шедин родилась 8 января 1949 года в Вашингтоне. Наибольшую известность артистке принесла роль Кейт Таннер в культовом ситкоме «Альф», который вышел в 1986 году и завоевал любовь зрителей по всему миру.

Информацию о смерти звезды подтвердил агент актрисы Том Маркли. Причина ухода из жизни не уточняется.

В официальном заявлении на странице актрисы в соцсетях родственники написали: «С глубокой скорбью сообщаем, что Энни мирно ушла из жизни». Близкие артистки добавили: «Мы безутешны без нее. Мы очень любили ее, как и все, кто ее знал. Она была силой. И невозможно представить жизнь без нее».

Напомним, в июле 2024 года ушел из жизни еще один актер из сериала «Альф» — Бенджи Грегори, сыгравший в ситкоме Брайана Таннера. Артист скончался в возрасте 46 лет.