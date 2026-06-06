В возрасте 72 лет скончался актёр Энтони Хед из сериалов «Баффи — истребительница вампиров» и «Тед Лассо»

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление родственников актёра.

Энтони Хед был известен преимущественно по роли наставника главной героини Руперта Джайлса в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», который выходил на экраны в течение семи сезонов. Кроме того, он снялся в фэнтезийном сериале «Мерлин» и современной комедии «Тед Лассо». За долгие годы карьеры актёр сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, став одним из самых узнаваемых британских актёров своего поколения.

Актёр мирно ушёл из жизни в окружении семьи. Информацию о его смерти подтвердили дочери — Дейзи и Эмили Хед.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о смерти нашего необыкновенного отца, Энтони Хеда», — говорится в заявлении дочерей.

Они подчеркнули, что для них было честью и привилегией быть его дочерьми.

«Мы знаем, как сильно его будут не хватать друзьям, коллегам и поклонникам», — добавили Дейзи и Эмили.

Причиной смерти актёра стали осложнения, вызванные пневмонией. Дочери Энтони Хеда отметили, что они видели, какое влияние он и его работа оказали на многих людей по всему миру.