В возрасте 68 лет умер писатель Кодзи Судзуки, автор культового хоррора «Звонок»

Об этом сообщает телеканал NHK.

Кодзи Судзуки стал известен благодаря циклу романов ужасов «Звонок», который начался в 1991 году. Его дебютный роман «Рай» вышел в 1990 году, но настоящую мировую славу писателю принесла история о проклятой видеокассете, убивающей через семь дней после просмотра. Романы Судзуки легли в основу культовых фильмов ужасов и сделали J-horror узнаваемым жанром во всём мире.

«Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как «Звонок» и «Спираль», скончался 8 мая в возрасте 68 лет», — говорится в сообщении NHK.

Причиной смерти стала тяжёлая болезнь. Писатель не дожил всего пять дней до своего дня рождения.

Напомним, франшиза «Звонок» включает несколько романов, среди которых «Спираль» и другие продолжения. По мотивам книг Судзуки сняты десятки фильмов — как японских, так и голливудских ремейков. Образ девочки-призрака Садако из «Звонка» стал одним из самых узнаваемых символов современного хоррора.

Судзуки часто сравнивали с американским писателем Стивеном Кингом за его мастерство в создании атмосферы ужаса и глубокую психологическую проработку персонажей.