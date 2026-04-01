В возрасте 66 лет умер заслуженный артист России Николай Соловьев из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Николай Соловьев был одним из основателей Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева. Вся творческая биография артиста неразрывно связана с этим культурным центром — он проработал в театре 32 года и сыграл более 70 ролей в спектаклях. Помимо театральной деятельности, Соловьев снялся в десятках кино- и телепроектов.
Трагедия случилась через три недели после дня рождения актёра. 31 марта пресс-служба Новосибирского городского драматического театра официально подтвердила смерть артиста на сайте учреждения.
«Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Соловьева и скорбит о его уходе», — говорится в заявлении.
Напомним, в 2006 году Николай Соловьев получил звание заслуженного артиста РФ. Зрителям он запомнился ролями в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Морские дьяволы», а также работой на театральной сцене.