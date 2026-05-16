В возрасте 65 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Резеда Кадырова

О смерти сообщило издание Matbugat.ru со ссылкой на осведомлённые источники.

Резеда Кадырова родилась 22 апреля 1961 года в селе Уразбахтино Мамадышского района. Она получила образование в Казанском государственном университете и посвятила жизнь вокальному искусству. За вклад в развитие культуры Татарстана певица была удостоена звания заслуженной артистки республики.

Артистка была замужем за Данисом. В январе этого года её супруг скончался. Детали прощания с певицей будут объявлены позже.

