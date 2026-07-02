НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 июля 2026, 17:20
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В возрасте 62 лет погиб актёр Александр Высоковский из сериала «Бригада»

Актёр Александр Высоковский, известный по роли киллера Макса в культовом сериале «Бригада», погиб во время рыбалки в Подмосковье. Ему было 62 года.
В возрасте 62 лет погиб актёр Александр Высоковский из сериала «Бригада»

Высоковский стал известен благодаря роли киллера Макса в сериале «Бригада», а также снимался в проектах «Марш Турецкого» и других популярных телепроектах.

Трагедия произошла 30 июня. Артист отправился на рыбалку с сыном в район Пущинской косы на реке Ока. В какой-то момент Высоковский ушёл вперёд и пропал.

Сын пытался самостоятельно найти отца, но безуспешно. Он вернулся один и сообщил семье о случившемся.

1 июля супруга актёра обратилась за помощью в социальных сетях. Женщина сообщила о пропаже мужа и попросила содействия в поисках.

«Течение очень сильное», — написала она.

К поискам подключились службы МЧС и водолазы. Тело актёра обнаружили в реке в районе Пущинской косы. По предварительным данным, смерть наступила более чем за 12 часов до обнаружения тела. Причиной гибели стала механическая асфиксия — артист захлебнулся в воде.

Напомним, Александр Высоковский посвятил жизнь театру и кино. Актёр был женат, воспитывал сына. Коллеги и поклонники делятся в соцсетях воспоминаниями о нём.

Автор:Евгений Родионов
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