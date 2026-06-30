В возрасте 61 года скончался актёр Андрей Усольцев из «Великолепной пятёрки»

Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Андрей Усольцев родился 25 сентября 1964 года. Высшее образование он получил в Уральском государственном университете имени А. М. Горького, который окончил в 1990 году. К актёрской профессии Усольцев пришёл спустя 30 лет после окончания вуза — в кино он начал сниматься с 2019 года.

Актёр был известен по работам в сериалах «Великолепная пятёрка» и «Витязи». Всего в фильмографии Усольцева пять работ.

Причины смерти артиста не раскрываются. Детали церемонии прощания с Андреем Усольцевым пока не сообщаются.