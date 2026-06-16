В возрасте 54 лет скончалась актриса Алиса Песоцкая из «О чём говорят мужчины»

Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру». Информация о смерти распространилась спустя несколько дней после трагедии.

Алиса Песоцкая родилась 12 мая 1972 года в Москве. Она запомнилась телезрителям яркой внешностью и харизмой. Свой творческий путь актриса начала в 1989 году, дебютировав в фильме «Визит дамы» режиссёра Михаила Козакова. В 1998 году Песоцкая окончила Всероссийский фонд культуры. Наибольшую известность артистке принесла роль в комедии режиссёра Дмитрия Дьяченко «О чём говорят мужчины». Причина смерти не раскрывается.

Помимо актёрской деятельности, Алиса Песоцкая также работала пиарщиком. Новость о её смерти стала неожиданным ударом для поклонников и коллег по цеху.