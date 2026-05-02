В возрасте 53 лет погибла артистка КВН Елена Рыбалко: её сбил автомобиль в Адлере

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Елена Рыбалко была участницей «золотого состава» сочинской команды КВН «Утомленные солнцем». В 2003 году коллектив стал чемпионом Высшей лиги КВН.

Трагедия произошла вечером 1 мая в 22:00 в Адлерском районе Сочи. Артистка переходила улицу Ивановскую в неположенном месте. «Водитель Toyota не успел затормозить и сбил», — сообщил Telegram-канал SHOT. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Информацию о гибели подтвердил муж Елены Рыбалко.

Заместитель командира батальона №1 полка ДПС Госавтоинспекции Сочи Владимир Гаврилов уточнил обстоятельства ДТП: «01.05.2026 в 22:00 водитель автомобиля Toyota допустил наезд на женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть».

