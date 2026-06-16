В возрасте 48 лет умерла актриса Татьяна Плетнева из «Кухни» и «Склифосовского»

О смерти артистки сообщил режиссер Марат Никитин в соцсети ВКонтакте. Позднее информацию подтвердили представители семьи актрисы в беседе с агентством РИА Новости.

Татьяна Плетнева родилась 22 июля 1977 года в Воткинске. Окончила Балтийский институт иностранных языков и межкультурного сотрудничества в Санкт-Петербурге. Работала в театрах Северной столицы, но широкую известность получила благодаря работе в кино. Её называли «королевой эпизодов» — за долгую карьеру актриса снялась более чем в 200 проектах.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание — рак печени. По информации Telegram-канала Shot, состояние Плетневой стремительно ухудшалось последние несколько месяцев.

Близкий к семье актрисы собеседник ТАСС рассказал о её борьбе с болезнью: «Последние годы она боролась с раком, и он победил».

Представительница семьи артистки поделилась с РИА Новости: «Танюша от нас ушла, для нас это большая потеря».

Режиссер Марат Никитин опубликовал эмоциональное прощание с актрисой. Он написал: «Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов».

Напомним, Татьяна Плетнева запомнилась зрителям по ролям в популярных сериалах «Кухня», «Склифосовский», «Интерны», «Улицы разбитых фонарей», «След», «СашаТаня», «Счастливы вместе», «Звоните ДиКаприо!» и «Жуков». Несмотря на то что большинство её ролей были эпизодическими, актриса оставила яркий след в российском кино и телевидении.