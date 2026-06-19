В возрасте 29 лет скончался продюсер Тэй Кит, работавший с Дрейком и Трэвисом Скоттом

Об этом сообщила пресс-служба полиции города Нэшвилл в соцсети X (бывш. Twitter).

Тэй Кит, настоящее имя — Бритавиус Лейкит Чемберс, стал известен благодаря сотрудничеству с ведущими артистами хип-хоп-индустрии. Продюсер родился в Мемфисе, штат Теннесси, и работал с такими звёздами мировой величины, как Дрейк, Трэвис Скотт, Бейонсе и Эминем. В 2019 году он получил номинацию на премию «Грэмми» за трек Sicko Mode в исполнении Трэвиса Скотта.

Тело музыканта обнаружили в четверг днём в его квартире на Мартин-стрит. Сотрудники полиции проводили проверку состояния здоровья, когда нашли продюсера мёртвым.

«Он был обнаружен мертвым в своей квартире на Мартин-стрит сегодня днем ​​сотрудниками полиции, проводившими проверку состояния здоровья. Причина смерти не установлена», — говорится в официальном заявлении пресс-службы полиции Нэшвилла.

Представители полиции также подчеркнули, что признаков насильственной смерти в деле о гибели 29-летнего Брайтавиуса Чемберса не обнаружено. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

Напомним, Тэй Кит был одним из самых востребованных продюсеров современной рэп-сцены. Его работы с Трэвисом Скоттом и Дрейком принесли ему мировую известность и признание в музыкальной индустрии.