«В соседней комнате лежит крошечный ребенок»: 44-летняя Сиенна Миллер родила третьего малыша от 29-летнего бойфренда

Как пишет E! News, актриса лично подтвердила радостное событие.

Сиенна Миллер стала известна благодаря ролям в фильмах «Казанова», «Шеф Адам Джонс» и других голливудских проектах. Британско-американская актриса неоднократно номинировалась на престижные кинопремии и остается одной из узнаваемых звезд.

Это третий ребенок для Миллер и второй совместный с манекенщиком Оли Грином. У пары разница в возрасте составляет 15 лет. Пол новорожденного и имя актриса не раскрывает. Поделившись первыми эмоциями, звезда призналась: «Это произошло. В соседней комнате лежит крошечный ребенок. Кажется, что связывать слова стало немного сложнее. Я почти не сплю, но безумно люблю своего малыша», — отметила Миллер.

Сиенна и Оли не скрывают своих чувств, несмотря на большую разницу в возрасте. Для обоих это уже второй общий ребенок — у пары есть двухлетняя дочь.

Напомним, роман актрисы и манекенщика начался в 2022 году. У Сиенны также есть старшая дочь Марлоу от предыдущих отношений, которая родилась в 2012 году. О третьей беременности СМИ узнали летом прошлого года, но актриса предпочитала не комментировать личную жизнь до рождения малыша.